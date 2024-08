Nada de lo que declare Zambada puede afectar al gobierno

López Obrador señaló que todo este caso debe transparentarse para conocer la verdad. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nada de lo que declare Ismael “El Mayo” Zambada en los tribunales de Estados Unidos, puede afectar a su gobierno.

“Nada de lo que declare puede afectarnos”, aseguró el mandatario ante el inicio de las audiencias en una corte de Nueva York en contra del fundador del cártel de Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este viernes 2 de agosto, López Obrador señaló que todo este caso debe transparentarse para conocer la verdad.

Aseguró que también se debe poner al descubierto si hay asociación delictuosa entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras, no ocultar nada, absolutamente nada. Sólo no mentir, no señalar por consigna, pruebas, señalamiento con comprueba, y que nadie sea intocable”, declaró.

Rechaza “revancha” del Ejército

Y luego que Alejandro Encinas reveló en su artículo en El Universal que compareció en calidad de testigo en la audiencia solicitada por la defensa de los elementos del Ejército acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, López Obrador rechazó que haya una revancha por parte las áreas militares en contra del exsubsecretario de Derechos Humanos.

Señaló que esta comparecencia del expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa solo fue en calidad de testigo, pero manifestó que todos tienen que contribuir y “hablar con la verdad”, además de destacar que no hay fueros y reconocer si se cometieron errores.

Además, exhortó este viernes a personas que estén recluidos en penales y que tengan información de la desaparición de los 43 normalistas, a que informen garantizándoles protección y recompensa.

Afirmó que los reclusos están pendientes de lo que se dice en sus conferencias matutinas.

Así también, aseguró que su gobierno está dedicado “en estos últimos días” a buscar a los normalistas desaparecidos.

Luego de que un grupo de padres y madres de los estudiantes desaparecidos ingresó en días pasados al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, el presidente López Obrador señaló que “tenemos que buscarlos por todos lados”.

Celebra que Sheinbaum vaya a tener conferencias

En otro tema, el mandatario nacional, celebró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, continúe con las conferencias de prensa como política de comunicación directa con los ciudadanos.

“Celebro mucho que la presidenta electa, pronto nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum, está decidiendo para continuar informando a todos los ciudadanos. Es muy importante”, dijo.