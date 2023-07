Nadie está diciendo que vamos a invadir: Crenshaw

Dan Crenshaw. Cortesía

El republicano Dan Crenshaw, quien presentó una iniciativa para avalar el uso de la fuerza del Ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos que llevan fentanilo, afirma al diario español El País que “nadie está diciendo que vamos a invadir México y mandar tanques”. Agrega que “obviamente, vamos a respetar la soberanía de México”.

Menciona que “el presidente López Obrador sabe que no vamos a invadir México. Él no es un tipo bobo, pero quería, no sé, no sé por qué me atacó. No sé si sea bueno para su partido o para su política”.

“Él sabe que no estamos hablando de operaciones unilaterales en México. Por eso quería hablar. Quiero que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, de una alianza, de cooperación”.

En la entrevista con El País menciona que “México tiene los cárteles más peligrosos del mundo. Son ejércitos grandes. Tienen más dinero que el ISIS y Al-Qaeda. Los mexicanos son nuestros vecinos y no tenemos nada de cooperación con ellos. ¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No lo entiendo”.

El republicano indica que en la lucha contra los cárteles “estamos hablando de un asunto de seguridad nacional para ambos países”.