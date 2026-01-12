Nadie nos dicta qué hacer: responde Díaz-Canel a EUA

“Nadie nos dicta qué hacer”, respondió este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Donald Trump, quien instó a la isla alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre”.

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, añadió.

Ante las amenazas estadounidenses de intervención directa, el gobierno de Díaz-Canel respondió con un ejercicio militar en toda la isla, declarando que “prepararse para la defensa es un esfuerzo necesario”.

Este es el título elegido por el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Castro, “Granma”, para presentar un extenso informe sobre los ejercicios militares realizados el sábado con motivo del Día de la Defensa Nacional.

“Estar siempre bien preparado y dispuesto a morir si es necesario es la mejor señal que se puede enviar a un enemigo que recurre a todo tipo de artimañas con la esperanza de someterte”, afirma el periódico de la isla caribeña.