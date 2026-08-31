Nadie puede servirse de movimiento para privilegios

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, leyó la cartilla a las y los diputados federales de Morena, a quienes advirtió que en la víspera del proceso electoral 2027, “nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios personales o vulnerar la ley”.

Durante su participación en la plenaria del grupo parlamentario guinda en la Cámara Baja, la funcionaria sostuvo que las elecciones del próximo año pondrán a prueba al movimiento.

“Nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios personales o vulnerar la ley; mantener esa frontera ética es responsabilidad de todas y de todos nosotros. El proceso electoral que se aproxima pondrá a prueba al movimiento. Habrá competencia, como corresponde a una democracia; habrá legítimas aspiraciones y definiciones partidistas, pero ninguna candidatura, posición o cálculo puede estar por encima de la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías”, exigió.

Rodríguez pidió a todos recordar que los cargos son transitorios y que el mandato del pueblo es permanente.

“Ninguna posición vale la división del movimiento; ninguna visión individual puede estar por encima de México. Pero también, unidad no significa silencio ni pensamiento único, sino discutir con franqueza y caminar juntos después de que se tome una decisión democrática. Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, y respaldar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, para mantener el rumbo de la transformación. Que el interés superior del pueblo de México esté siempre por encima de cualquier interés personal, de grupo o de partido; que la unidad nos dé fuerza para enfrentar los desafíos internos y externos, y que el segundo piso de la cuarta transformación siga levantándose con principios, con democracia y con la participación consciente del pueblo”, declaró.

Durante su presentación, la secretaria recordó que, en dos días, se cumplirá un aniversario más desde que inició la construcción del denominado segundo piso de la cuarta transformación, que inició en 2018 en el país.

Sostuvo que la Segob ha trabajado en el caso Ayotzinapa “para dar con el paradero de los estudiantes, y se ha brindado acompañamiento y apoyo a las madres y padres a través de la comisión especializada de atención a víctimas”.

Detalló que en coordinación con la Fiscalía General de la República, han logrado avances en las indagatorias que han permitido detenciones importantes.

“Hemos privilegiado la atención directa porque tenemos claro que ningún conflicto se resuelve a la distancia y ninguna demanda legítima debe encontrarse con una puerta cerrada”, dijo.

También aseguró que, en este gobierno, “los periodistas actúan en total libertad”.

“Hoy se respeta la crítica, no hay censura y, a través del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en estos dos años se han brindado 7 mil 200 medidas de protección a personas que enfrentan algún riesgo”.

Concretar reformas impulsadas por presidenta

La secretaria de Gobernación llamó a senadores de Morena a cerrar filas y concretar las reformas impulsadas por Claudia Sheinbaum.

La funcionaria sostuvo que pocos países tienen la fortuna de contar con una mandataria respaldada de manera tan contundente por la mayoría de la población.

“Una mujer con visión de Estado, honesta, inteligente, valiente, trabajadora y con mucho amor a la patria. Este respaldo popular nos obliga a ser los mejores servidores públicos, los mejores legisladores, los mejores políticos y políticas para corresponder a la confianza del pueblo de México, que es invaluable”, afirmó ante los legisladores.

En la víspera del inicio del nuevo Periodo Ordinario de Sesiones, la secretaria recordó que entre las propuestas se encuentran una reforma constitucional para establecer que quien contienda por la Presidencia de la República cuente únicamente con la nacionalidad mexicana; modificaciones a la Ley Orgánica Federal; cambios a la legislación forestal y ambiental; una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio; reformas en materia de movilidad y migración; modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera; el paquete anticorrupción, así como las leyes de Ingresos y de Egresos para 2027.

La secretaria expresó su confianza en que las iniciativas contarán con el respaldo y aprobación de los senadores de Morena.

Al final de su intervención, la secretaria pidió a los senadores mantener la unidad y colocar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales.

Afirmó que México se mantiene firme ante un escenario internacional de incertidumbre debido a la fortaleza económica, los avances en materia de pacificación y la gobernabilidad.

Descarta riesgo tras separación de Inzunza

Rosa Icela Rodríguez descartó riesgos para la aprobación de iniciativas por la salida del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena.

En entrevista al término de su participación en la reunión plenaria, la funcionaria aseguró que no hay riesgo de que el partido en el poder pierda la mayoría.

Cuestionada por los reporteros sobre la posibilidad de que Morena no tenga los votos suficientes para sacar adelante su agenda legislativa, respondió varias veces que los senadores del bloque oficialista “tienen la mayoría”.

Por otra parte, la titular de la Segob anunció que en el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia este martes, no habrá iniciativa preferente de la presidenta Claudia Sheinbaum.