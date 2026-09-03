Nahle defiende a sobrinos de AMLO en su gobierno

La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) defendió también que tres sobrinos del expresidente Andrés Manuel López Obrador trabajen en su administración, pues “no son mi familiar, no tengo ningún nepotismo”.

La mandataria confirmó que los tres hijos de Arturo López Obrador, hermano del expresidente, se encuentran en diversas áreas de su gobierno, pues aseguró que son “muchachos” preparados, eficientes y están trabajando, por lo que recriminó “el escándalo”.

“Efectivamente, son tres muchachos que viven en Xalapa desde hace muchos años, tienen años, estudiaron en la Universidad Veracruzana, son muchachos preparados, son muchachos que están trabajando en el gobierno, no son mi familiar, no tengo ningún nepotismo”, dijo en una entrevista radiofónica.

Nahle García manifestó que los tres sobrinos de Andrés Manuel López tienen derecho, como cualquiera, de trabajar en el gobierno del estado.

“Aquí vamos a hablar bien: estas personas que no están en política, que no han estado en el medio, que son jóvenes como cualquiera, que se metieron a estudiar, se hicieron una carrera, que están trabajando en el gobierno, ¿qué culpa tienen ellos de ser señalados?”, preguntó la morenista.

Y recriminó que en el pasado no se haya señalado que “Los Yunes” hayan sido diputados y alcaldes al mismo tiempo.

“¿Acaso alguien señaló a los Yunes que eran diputado uno, diputado dos, diputado tres, presidente municipal cuatro, cinco o seis? A ver, en mi caso no hay nepotismo, no son mis familiares, en mi caso están ayudando al gobierno, trabajan todos los días, tienen un perfil bajo, trabajan con ética donde están”, insistió.