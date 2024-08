Nancy Pelosi niega haber liderado complot

En julio pasado Pelosi evitó dar su apoyo explícito a Biden. Cortesía

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos e influyente congresista, Nancy Pelosi, negó haber liderado la operación dentro del Partido Demócrata que forzó al mandatario del país, Joe Biden, a renunciar a su campaña de reelección hace dos semanas.

“No, yo no lideré ninguna campaña de presión. Yo no llamé a nadie, siempre le podré decir (a Biden) que yo no llamé a nadie”, afirmó Pelosi en una entrevista con un programa dominical de la cadena CBS, que este sábado avanzó un extracto de la conversación.

Preguntada por las informaciones que apuntan a que Biden estaría “furioso” con ella, Pelosi respondió: “Bueno, él sabe que yo lo amo mucho”.

La congresista se negó a detallar las conversaciones que ha tenido al respecto con Biden porque, dijo, nunca ha revelado públicamente lo que habla con el presidente en privado.

Biden renunció el 21 de julio a presentarse a la reelección y pasó el relevo a la vicepresidenta Kamala Harris, cediendo a la presión de varios miembros y donantes de su partido que le pedían retirarse.