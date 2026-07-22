Naufragio de ferry deja al menos 41 muertos

Al menos 41 personas murieron después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a las costas de Guyana el fin de semana, según el más reciente parte oficial difundido por el gobierno.

El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río con destino a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

“En total, ahora se han recuperado 41 cuerpos”, indica el reporte. Al balance anterior de 27 fallecidos se sumaron este martes, 14 más.

El reciente saldo contabiliza además 77 personas rescatadas, ocho más que la víspera. En tanto, decenas siguen desaparecidos.

“Los buzos franceses y locales continúan las operaciones de búsqueda y recuperación”, señaló el gobierno.

Las labores de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio.