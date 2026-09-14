Nave mercantil es atacada en Ormuz

Un barco fue alcanzado ayer domingo en el estrecho de Ormuz, causando la muerte de una persona y heridas a otras tres, según informaron las autoridades locales iraníes, en un contexto de tensiones entre Teherán y Washington por esta vía marítima estratégica.

“Un buque mercante fue alcanzado alrededor de las 05, hora local (01:30 GMT) frente a las costas de las islas de Hengam y Qeshm. Una persona murió y otras tres resultaron heridas”, declaró el gobernador de la ciudad de Qeshm, Amir Teymouri, citado por la televisión estatal, sin precisar el origen del impacto.

Durante la noche se registraron varias explosiones en las proximidades de Qeshm, la isla más grande del estrecho de Ormuz.

Posteriormente, el organismo británico de operaciones de comercio marítimo informó que había recibido reportes de un buque alcanzado por un proyectil de origen desconocido mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

“Se declaró un incendio a bordo del buque tras el ataque notificado. Las autoridades locales se encuentran en el lugar y colaboran en la evacuación de los miembros de la tripulación”, añadió, sin ofrecer más detalles sobre el ataque.

El incidente se produce un día antes de una reunión en Omán país que también limita con el estrecho entre Irán y los Estados del Golfo para abordar la situación de esta ruta bloqueada, vital para el comercio mundial de petróleo y gas.

El control del estrecho se convirtió en un punto crítico del conflicto entre Irán y Estados Unidos en su guerra de seis meses de duración.

En represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra el 28 de febrero, Irán bloqueó la vía marítima, un paso que antes del conflicto estaba libre y sin obstáculos.

Actualmente, Irán exige a los buques que obtengan autorización para atravesar el estrecho, alegando motivos de seguridad y soberanía, y contempla establecer un mecanismo para cobrar tasas por servicios.

Los barcos que incumplen esta norma son blanco frecuente de ataques iraníes, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente la costa de Irán en un intento por desafiar el control de Teherán sobre el estrecho.