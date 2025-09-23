Navieras reclaman a Pemex acelerar pagos a personal

La agrupación de las navieras que le trabajan a Petróleos Mexicanos (Pemex) ya levantó la voz por primera vez desde que los adeudos a proveedores de la petrolera comenzaron a crecer.

“Actualmente los recursos de las empresas están casi agotados para pago de personal especializado y el sofisticado mantenimiento que requieren las unidades, tanto de perforación como a barcos de uso específico para la industria marítima petrolera, debido a la grave crisis por la falta de pagos por parte de Pemex, durante 2024 y 2025, llegando en cualquier momento a un punto crítico”, dijo la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram).

Industria

Por esa razón, la Cámara solicitó que «se acelere el esfuerzo de la estrategia de pagos a través de Banobras, para evitar consecuencias en la producción, mantenimiento y seguridad en la industria petrolera del país”.

La Cameintram expuso que ya iniciaron, Pemex y otras dependencias del Gobierno Federal, a llamar por segmentos al personal de finanzas de las empresas para familiarizar el nuevo esquema implementado, “pero requerimos celeridad”.

El gremio naviero, que opera principalmente en el Golfo de México, y que está conformado por las principales empresas, dijo estar muy esperanzado del fondo para el pago de adeudos a proveedores de Pemex, a través de Banobras.

En el caso de las navieras asociadas a la Cámara, el 90 % están dirigidas hacia logística, producción, mantenimiento y obra marina, servicios que son de suma importancia en el desarrollo de la industria petrolera, explicó el gremio.

De igual modo, la Cámara solicitó “respetuosamente” acelerar toda la implementación que haga posible la liberación de copadas y los pagos retrasados por los servicios prestados en 2024.

“Recordamos a Pemex que el personal abordo es, por contrato, gente especializada. Lo antes señalado, refleja la realidad que prevalece en la Marina Mercante que opera para Pemex en el área logística y operativa en exploración, perforación y producción”, apuntó la Cameintram.