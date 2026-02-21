Necesario aplazar reforma judicial para 2027

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas pidió aplazar la elección de jueces y magistrados federales y locales de 2027 para “superar distorsiones que vulneren la independencia judicial”, así como revisar los cambios en la estructura del sistema de impartición de justicia.

“Nosotros nos sumamos a este llamado para que se aplace la elección judicial. No hacerlo, sería un error que nos costaría muy caro en virtud de la operatividad de juzgados y tribunales”, afirmó durante su participación en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, realizado en Monterrey, Nuevo León.

En otro de los paneles, José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda, explicó que “la primera respuesta frente a la reforma judicial” es adaptarse con responsabilidad a los cambios jurídicos que se han experimentado en los últimos meses.

Entre los cuales mencionó como los principales retos fundacionales la Ley de Amparo, la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las modificaciones en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

En este punto, los litigantes coincidieron que de éstos retos junto con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) es una gran oportunidad para replantear la forma de enseñanza y aplicación del Derecho en el país.