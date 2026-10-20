Negocia Anuies recursos para universidades

Ante los problemas presupuestales que enfrentan las instituciones de educación superior del sur-sureste del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) gestiona mayores recursos para 2027, con el propósito de garantizar su operación y atender desafíos relacionados con la salud mental de los estudiantes, la seguridad y la incorporación de inteligencia artificial.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional Sur-Sureste de la Anuies, celebrada en el Instituto Tecnológico de Chetumal, Quintana Roo, el secretario general ejecutivo del organismo, Luis González Placencia, advirtió que las universidades enfrentan retos presupuestarios cruciales, mientras aumentan sus responsabilidades y las demandas de la sociedad.

Señaló que la asociación mantiene conversaciones con autoridades educativas y legisladores durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, a fin de conseguir recursos suficientes, oportunos y sostenibles para las instituciones.

Entre las prioridades planteadas destacó la necesidad urgente de atender la salud mental de los estudiantes, fortalecer su seguridad y promover una cultura de paz dentro de las comunidades universitarias.

También llamó a las instituciones a desarrollar proyectos conjuntos para aprovechar las nuevas tecnologías y enfrentar los cambios que la inteligencia artificial está provocando en la enseñanza, la investigación y la administración universitaria.

Durante la reunión se presentó una propuesta para crear la Red de Inteligencia Aplicada (Redia) del Consejo Regional Sur-Sureste, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de las instituciones y utilizarlas para resolver problemas prioritarios de la región.

Asimismo, Gustavo Cruz Chávez, coordinador general de Vinculación Estratégica de la Anuies, presentó un análisis del presupuesto federal destinado a la educación superior y las acciones realizadas por la asociación durante la discusión de los recursos para 2027.