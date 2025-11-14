Negocia CFE pago de Pemex por adeudos

Los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan, pero ya se conformaron mesas de trabajo para resolver esa situación, de acuerdo con la Comisión.

“Con el objetivo de conciliar los saldos entre ambas empresas productivas del Estado, CFE y Pemex integraron mesas de trabajo técnicas y financieras.

“Estos equipos están validando los elementos que conforman los adeudos y verificando las cuentas por cobrar. Una vez concluido este proceso, se definirán los mecanismos de compensación o liquidación correspondientes”, informó la CFE.

En los estados financieros de la Comisión se dan a conocer que las cuentas por cobrar de la empresa eléctrica con la petrolera, los cuales ascienden a 4 mil 300 millones de pesos.

La situación financiera de la empresa eléctrica del Estado es diferente a la de Pemex, consideran expertos.

Para Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, la falta de pagos de CFE puede empezar a incidir en la parte operativa.