Negocia Vicente Carrillo acuerdo de culpabilidad

La defensa de Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, negocia un posible acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, pero pidió tiempo a la jueza Joan M. Azrak, de la corte del Distrito Este de Nueva York, para poder determinar si es posible.

La jueza fijó el próximo 28 de julio como fecha de la siguiente comparecencia.

Un eventual acuerdo podría implicar que Carrillo Fuentes, hermano del fallecido Amador Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, coopere con la Justicia estadounidense en otros casos, a cambio de una sentencia reducida.

Carrillo Fuentes está acusado de siete delitos relacionados con tráfico de drogas. El capo mexicano es señalado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“El Viceroy”, capturado en México en 2014, fue uno de los 29 narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025.

Se convirtió en el líder del Cártel de Juárez luego de que su hermano muriera durante una cirugía plástica para modificarse el rostro.