Negociaciones del T-MEC avanzan muy bien

Tras la segunda ronda de conversaciones de México con Estados Unidos sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “les fue muy bien” a los integrantes de la delegación mexicana encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aclaró que “no es que el 1.º de julio se vaya a acabar el Tratado si Estados Unidos decide algo”.

“No es que el 1.º de julio se vaya a acabar el Tratado si Estados Unidos decide algo. Sino que cambia el proceso de revisión”, comentó la mandataria federal.

En el Salón Tesorería exhibió un video de Ebrard en el que expuso cómo le fue en Washington, donde se tocaron temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

“México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas. Tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte (...) Hay quien ha preguntado si se termina el 1.º de julio, fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del Tratado”, explicó el secretario de Economía.

Revisará caso de productores de leche en Veracruz

Y sobre el tema de los productores de leche, aseguró que su gobierno revisará la situación de los productores en Veracruz que recientemente se manifestaron para exigir que el programa Leche para el Bienestar retome la compra de su producción, luego de que denunciaran pérdidas económicas por la falta de compradores.

La mandataria indicó que solicitará al director de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes, que dialogue con los productores veracruzanos para conocer las razones por las que no se ha adquirido su producto.

“Leche para el Bienestar está adquiriendo mucho más leche ahora de lo que incluso en el 25 y en el 24. En particular, en este caso de Veracruz, que nos informe Antonio Talamantes, que es quien lleva Leche para el Bienestar, que tenga una plática con ellos”, señaló.

Reconoce a Cuba por abrir su economía

Por otra parte, mandataria reconoció que Cuba aprobó un paquete de reformas económicas que amplía la inversión privada.

Sheinbaum Pardo destacó un “cambio importante” y “una decisión” que tomaron las personas cubanas para abrir su economía.

“Es un cambio importante, una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan a Cuba.

Así también, aprovecho la conferencia de prensa para buscar al pato Merlín y a sus dueños para invitarlos a una conferencia mañanera, tras volverse viral en el país por su presencia en los eventos del Mundial.

Sheinbaum Pardo reconoció al pato Merlín como un símbolo de la cultura de nuestro país.

Alista diálogo sobre los abusos durante la Conquista

En otro tema la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante la reunión que sostendrá con el rey de España Felipe VI el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, abordará el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista.

Lo temas han sido asuntos que ha marcado la relación entre ambas naciones en los últimos años.

Explicó que aprovechará la visita del jefe del Estado español para dialogar sobre temas de interés bilateral, aunque adelantó que uno de los puntos centrales será la importancia que tiene para México el reconocimiento histórico de los agravios cometidos contra los pueblos originarios.

Y en el marco del Día del Padre, la mandataria federal anunció que obsequiará a papás mexicanos que cumplan años el 21 de junio seis viajes dobles al sureste: incluye viaje a través de Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya, esto como parte de la estrategia La Gran Escapada 2026 en la que se ofrecen descuentos y promociones para impulsar el turismo en el país en la página: lagranescapada.com.mx.