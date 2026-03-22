Negociadores se reúnen para poner fin a conflicto

Negociadores estadounidenses y ucranianos se reunieron en Estados Unidos para intentar reimpulsar las conversaciones destinadas a poner fin a cuatro años de guerra en Ucrania, dijo el presidente Volodimir Zelensky.

Las conversaciones, auspiciadas por Washington, están estancadas desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, desencadenando una guerra en Medio Oriente.

La última vez que se reunieron los negociadores de Rusia y de Ucrania fue en febrero en Ginebra. Desde entonces no se han vuelto a citar.

“Los equipos continuarán sus conversaciones mañana también. Lo más importante es saber hasta cuánto está dispuesta a avanzar la parte rusa de cara a un verdadero fin de la guerra”, agregó.

Diálogo

Las conversaciones de este sábado tuvieron lugar en Florida, según medios ucranianos.

El emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, representaron a Washington. Por su parte, Ucrania envió a su secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, y al principal asesor de Zelenski, Kyrylo Budanov, según la prensa ucraniana.