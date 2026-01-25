Negociamos, pero nunca nos subordinamos: Claudia

En medio de la tensión generada por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que eventuales ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico podrían alcanzar “cualquier lugar”, incluido México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno mantiene una relación de negociación con el país vecino del norte, pero sin subordinación.

Durante la entrega de viviendas en Reynosa, Tamaulipas, la mandataria subrayó que México es un país libre, independiente y soberano y señaló que ese principio adquiere un significado particular en una región históricamente marcada por la relación bilateral con Estados Unidos. El acto contó con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“(…) decirles que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo”, expresó Sheinbaum ante los asistentes.

La presidenta sostuvo que su administración apuesta por la negociación y la cooperación internacional, pero estableciendo límites claros frente a cualquier intento de injerencia en asuntos internos del país.

“Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, afirmó, sin hacer una referencia directa a las declaraciones del mandatario estadounidense.

El posicionamiento de Sheinbaum se dio luego de que Donald Trump aseguró, en una entrevista con The New York Post, que su gobierno está dispuesto a intensificar acciones directas contra los cárteles del narcotráfico, incluso fuera del territorio estadounidense.

“Vamos a atacar a los cárteles. Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos”, señaló el republicano, al advertir que dichas operaciones podrían impactar a México, Centroamérica y Sudamérica.

En ese contexto, la presidenta aprovechó su mensaje para reiterar los principios que, dijo, guían a la llamada Cuarta Transformación, enfocados en la justicia social y el bienestar de la población.

“Seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la cuarta transformación: justicia y bienestar”, sostuvo.

Señaló que esos principios se reflejan en políticas públicas como los programas sociales, la construcción de viviendas y el aumento al salario mínimo.

Entrega viviendas del Infonavit en Reynosa

Ayer sábado, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de viviendas del desarrollo Florencia a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

“Este evento es algo muy hermoso, podemos darle certeza a las familias mexicanas de que pueden tener un patrimonio propio para ellos y para sus hijos. La verdad es que antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho. No un negocio, no una mercancía, no un privilegio”.

“Nosotros luchamos durante años y seguimos luchando al frente de la Presidencia junto con todos mis compañeros por hacer justicia al pueblo de México, porque todas y todos puedan tener un salario justo, digno, porque todas y todos puedan llevar a sus hijos a una escuela, desde preescolar hasta la universidad, de manera gratuita, que puedan acceder a la salud, a un buen sistema de salud, a un centro de salud, a un hospital con medicamentos gratuitos que puedan tener acceso a una vivienda de acuerdo con sus ingresos. Ese es el sueño del pueblo de México, ese es el sueño de la presidenta y ese es el sueño de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”, comentó desde el desarrollo Infonavit Florencia.

Aseguró que el deber de la Cuarta Transformación es la felicidad del pueblo de México, por ello lucha por la justicia social y destacó que el programa Vivienda para el Bienestar es muestra de esto, ya que se entregan viviendas dignas a precios accesibles para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos. Además de que se reestructuraron 4.8 millones de créditos con deudas impagables que se otorgaron durante el periodo neoliberal.

Desde esta ciudad fronteriza, recordó que la presidenta tiene sus principios claros y por ello México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano. Previo al evento, la jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido de supervisión en el Hospital General de Tampico del Issste.