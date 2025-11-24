Nestlé logra meta global con anticipación de beneficiar a 10 millones de jóvenes con oportunidades laborales

Nestlé anunció durante el X Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico, haber alcanzado con anticipación su meta global de impactar a 10 millones de jóvenes con oportunidades laborales.

Este logro se da dentro de la Iniciativa por los jóvenes. con la cual Nestlé impulsa laempleablidad. emprendimiento y agroemprendimiento ante las nuevas generaciones.

En su primera década, la Iniciativa ha beneficiado a mas de 2,8 millones de personas de los países de la Alianza del Pacífico con ferias laborales y contenido educativo.

Reporta haber generado más de 43 mil oportunidades de desarrollo profesional en Colombia, Chile y México.

Una de las iniciativas que más ha contribuido a este resultado es el Encuentro de los Jóvenes de la Alianza del Pacífico -que este año celebra su décimo aniversario- con espacios como bootcamps de innovación, una feria laboral virtual, capacitaciones y oportunidades de formación enfocadas en mejorar el perfil profesional de los jóvenes, entre otras iniciativas.

"Empoderar a los jóvenes y abrirles oportunidades reales de desarrollo es un propósito que compartimos a nivel regional. Iniciativas como esta no solo transforman vidas, sino que fortalecen comunidades y contribuyen a construir un país más competitivo y sostenible. Los jóvenes son los verdaderos agentes de cambio: su talento, creatividad y energía son esenciales para el futuro de México y de toda la región", enfatizó Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México.