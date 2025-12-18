Nestlé México reafirma su compromiso con la caficultura mexicana

La empresa propietaria de la marca NESCAFÉ confirma que los precios promedio para la compra de café verde robusta durante la cosecha 2025 - 2026 superan a los del mercado internacional.

En el marco de su compromiso de impulsar la compra local de café bajo estándares éticos y sustentables, Nestlé adelantó que los precios de adquisición para la cosecha 2025 - 2026 superan a los del mercado internacional. Con ello, la compañía reafirma su política de compras responsables y ajustadas a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, beneficiando a miles de cafeticultores de café robusta, principalmente en el estado de Chiapas.

La compañía destacó que con esta medida busca garantizar relaciones comerciales justas y equitativas con sus proveedores, además de fortalecer prácticas de producción responsables con el medio ambiente.

Desde 2010, a través del Plan Nescafé, Nestlé colabora de manera cercana con pequeños productores de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, a quienes ofrece asistencia técnica, capacitación y diversos apoyos para mejorar la productividad de sus parcelas bajo sistemas agroforestales.

Nestlé detalló que el volumen adquirido será significativamente mayor al del año pasado gracias a la oferta existente; lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades cafetaleras del país.

La compañía reiteró su disposición para seguir colaborando con los gobiernos estatales y con el Gobierno Federal para atender los efectos del cambio climático en las zonas productoras. En este sentido, destacó que la transición hacia cultivos de café robusta bajo sombra en zonas medias y bajas representa una alternativa viable para mejorar la productividad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Por último, Nestlé reiteró que mantendrá un diálogo abierto y constructivo con todos los grupos de interés para avanzar, de manera conjunta, hacia un futuro sostenible para la caficultura mexicana.