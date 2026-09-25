Netanyahu a la ONU: Quien dejó el aula es un cobarde

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el jueves de “cobardes morales” a los representantes que abandonaron la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando comenzó su discurso, en protesta por las acciones de Israel en Gaza.

“Quienquiera que haya abandonado la sala es un cobarde moral. Si hay otros, que se marchen inmediatamente”, afirmó Netanyahu desde la tribuna de la ONU, después de que decenas de diplomáticos de distintas delegaciones dejaran el recinto, que quedó parcialmente vacío, mientras también se escuchaban consignas a favor de Palestina.

Netanyahu sostuvo que Israel, al “neutralizar las capacidades nucleares de Irán”, también defendió a varios de los países cuyos representantes habían abandonado la sala”.

Durante su intervención, el mandatario mostró además uno de los localizadores utilizados por Israel en la operación contra miembros de Hezbolá en Líbano en 2024. “Lo recuerdan? Hezbolá lo recuerda”, dijo mientras exhibía el dispositivo.

“Un día, los iraníes serán libres. El régimen malvado caerá y todos celebraremos ese día”, declaró el primer ministro israelí.