Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza

El presidente Donald Trump declaró que estaba “cerca” de alcanzar la paz en el Medio Oriente, tras su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aceptó el plan, dijo el estadounidense.

Al dar una conferencia de prensa conjunta, Trump señaló que el acuerdo aún debía ser aceptado por el movimiento terrorista Hamas. Momentos antes, la Casa Blanca publicó un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto.

Trump describió el lunes como “un gran, gran día, un día hermoso, potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización”.

Agradeció a Netanyahu por “aceptar el plan y por confiar en que si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas”.

“Si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible —son los únicos que quedan, todos los demás lo han aceptado—, pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva”, dijo Trump. “Pero si no, como sabes, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer”.

Consejo de Paz

Mencionó que “el primer ministro Netanyahu ha declarado su oposición a un Estado palestino, y lo comprendo. Lo que se necesita es una señal positiva para Israel”.

Añadió que “pedimos la creación de un órgano, el Consejo de Paz, que yo presida. Todos pidieron que fuera yo”.

Trump comentó que “quiero agradecer a los líderes de muchas naciones árabes y musulmanas por su tremendo apoyo en el desarrollo de la propuesta, junto con muchos de nuestros aliados en Europa”.

Trump dijo que con la propuesta de 20 puntos estaba desafiando “a los palestinos a asumir la responsabilidad de su destino, porque eso es lo que les estamos dando”, pero deben “prohibir el terrorismo y ganarse el camino hacia un futuro más brillante”, dijo el presidente.

“No quieren la vida que han tenido. Han tenido una vida difícil con Hamas”, dijo. “Si la Autoridad Palestina no completa las reformas que presenté y mi visión de paz para 2020, solo podrán culparse a sí mismos”.

Netanyahu apoya el plan de Trump

Después de Trump, Netanyahu dijo que apoya el plan de Trump. “Creo que hoy estamos dando un paso crucial tanto para poner fin a la guerra en Gaza como para sentar las bases para avanzar drásticamente en la paz en Medio Oriente, creo que más allá de Medio Oriente”, dijo Netanyahu.

“Creo que debemos entender que les estamos dando a todos la oportunidad de que esto se resuelva pacíficamente, algo que logrará todos nuestros objetivos bélicos sin más derramamiento de sangre”, añadió Netanyahu. “Pero si Hamas rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace todo lo posible por contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo”.

Netanyahu afirmó que en el ataque contra Hamas en Qatar su objetivo eran los terroristas, no Qatar.

Al final, Trump y Netanyahu decidieron no responder preguntas de los periodistas en lo que se anunció como una conferencia de prensa, diciendo que ahora están esperando que se finalice el acuerdo.

“Creo que mientras esperamos que se firmen estos documentos y que todos estén en línea, creo que tal vez no sea realmente apropiado responder preguntas”, dijo Trump.

El presidente le preguntó entonces a Netanyahu qué pensaba y si quería responder preguntas de periodistas israelíes “amigos”. El primer ministro respondió: “Es una propuesta muy, muy difícil, pero creo, señor presidente, que me guiaré por su instinto”.