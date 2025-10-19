Netanyahu buscará un nuevo mandato

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció por la noche que aspirará a un nuevo mandato en las próximas elecciones.

En una entrevista en el Canal 14, al ser preguntado si tiene previsto “presentarse a las próximas elecciones para primer ministro”, respondió afirmativamente.

Jefe del Likud, el gran partido de la derecha israelí, Netanyahu ostenta el récord del mayor número de años al frente del gobierno israelí, con más de 18 años en total, con interrupciones, desde 1996.

El bloque de derecha que encabeza Netanyahu ganó las últimas elecciones legislativas en 2022.

Su partido obtuvo 32 escaños en la Knesset (parlamento israelí). Sus aliados de entonces lograron 18 curules para los ultraortodoxos y 14 para la alianza “Sionismo religioso”, un récord para la extrema derecha.

El mandato actual de Netanyahu se ha caracterizado por manifestaciones gigantescas contra un proyecto de reforma judicial.

Desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedente de Hamas desde Gaza, las familias de los rehenes criticaron su gestión para obtener el regreso de los cautivos.