Netanyahu juega carta de amenaza atómica

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intensificó sus advertencias sobre la amenaza iraní en el tramo final de la campaña electoral, al difundir una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) que muestra una bomba atómica cayendo sobre Tel Aviv, en un nuevo intento de movilizar a sus votantes mediante el temor a la seguridad nacional.

La publicación, compartida a dos días de la apertura de las urnas, incluyó declaraciones del escritor Yuval Bloomberg sobre la necesidad de aprovechar los dos años restantes de la presidencia de Donald Trump para “terminar el trabajo con Irán”.

Netanyahu busca así vincular su continuidad política con la del presidente de los Estados Unidos y obtener más respaldo de Washington.

Según el medio estadounidense Axios, el mandatario israelí ha presionado a la Casa Blanca para conseguir apoyo adicional, después de que el respaldo público de Trump no modificara de manera significativa las tendencias electorales.

Los sondeos mantienen un empate con su principal adversario, Gadi Eizenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, a quien Netanyahu nombró para ese cargo en 2014.