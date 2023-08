Ni aranceles por maíz, ni panel por energía

Se propuso integrar un grupo de científicos para analizar si hay o no daños al ser humano al consumir maíz transgénico, pero “Estados Unidos no ha querido participar”.

Para la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, no hay duda de que los especialistas que conformen el panel de solución de controversias contra el decreto del gobierno mexicano para no usar maíz transgénico para consumo humano le darán la razón al país y no habrá represalias arancelarias de Estados Unidos.

En entrevista con El Universal, asegura que tampoco se llegará a otro panel contra México luego de que EE. UU. y Canadá solicitaron en julio de 2022 iniciar consultas con México con relación a varias disposiciones que favorecen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El jueves pasado, la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó establecer un panel de solución de controversias contra la prohibición mexicana al maíz transgénico para consumo humano, para que determine si se cumple o no con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que no hay evidencia científica de que produzca daños y porque afecta a sus exportadores.

Ante ello, Buenrostro Sánchez dice que se propondrá que sean “los mejores especialistas a nivel científico, de investigación, salud, medio ambiente y biodiversidad”.

Además, confió en que el Gobierno de EE. UU. no podrá demostrar una afectación comercial “porque no estamos violando el T-MEC”.

“Lo que parecería que es una violación al tratado es que nosotros no estemos considerando bases científicas, lo cual es falso. Solamente hay que leer el decreto en donde viene el mismo texto del T-MEC, y fuera de eso, [los estadounidenses] no tienen otra cosa”, afirma.