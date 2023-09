Ni disfrazándose regresarán los corruptos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ni disfrazándose” y ni engañando regresarán los corruptos, luego de que este domingo Xóchitl Gálvez recibió la constancia para conducir los trabajos del Frente Amplio por México (FAM) y de manera informal se convirtió en la candidata presidencial de la oposición.

Al encabezar la inauguración del bulevar Luis Donaldo Colosio y el distribuidor Aeropuerto, simpatizantes del jefe del Ejecutivo federal le pidieron que se reeligiera y que estuviera seis años más en el cargo, algo que rechazó, pues afirmó que es maderista y seguidor de la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”.

Manifestó que no hay nada que temer porque ya cambió la mentalidad del pueblo, el cual, indicó, es mucha pieza.

“¡Seis años más! ¡Reelección!”, gritó un grupo de simpatizantes. A lo que el presidente López Obrador les respondió:

“No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo.

“¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ‘toma tu Champotón’. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad”, declaró.

Luego que este fin de semana abordó por primera vez un convoy del Tren Maya para supervisar su avance de Campeche a Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el mes de octubre realizará un segundo recorrido de prueba.

Informó que mantendrá las supervisiones a esta obra cada 15 días, ya que “es mejor el territorio que el escritorio”, pues manifestó que “orden dada, no supervisada, sirve para…”.

Al encabezar la inauguración del bulevar Luis Donaldo Colosio y Distribuidor aeropuerto, el mandatario federal detalló que en octubre recorrerá de Cancún a Mérida, para de ahí continuar a Escárcega, Campeche, y en noviembre hará otro, ya de todo el trayecto completo del Tren Maya, para que en diciembre inaugurar la magna obra.

“Yo voy a continuar con las supervisiones. Saben ustedes que es mejor el territorio que el escritorio, y orden dada no supervisada, sirve para.. Sí, así es. Cada 15 días voy a estar, en un mes me voy a volver a embarcar en el tren, pero ahora de Cancún a Mérida, Mérida-Campeche, y ya vamos a llegar a Escárcega”.

Asistirá al Sexto Informe de Alfredo del Mazo

Presidencia de la República informó que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá al Sexto Informe de Alfredo del Mazo Maza (PRI), gobernador del Estado de México.

La dependencia federal confirmó que tras su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal viajará a Toluca para estar presente en el acto, el cual iniciará a las 10:00 horas.

El pasado viernes 1 de septiembre el gobernador Alfredo del Mazo estuvo presente en el Quinto Informe de Gobierno del presidente López Obrador que se llevó a cabo en Campeche.