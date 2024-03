Ni mano dura ni autoritarismo: Sheinbaum

Continusar con los trabajos a favor de la construcción de una nación con justicia y paz, desde la atención a las causas, la reforma al Poder Judicial y la coordinación entre todos los poderes de gobierno es la meta principal del segundo piso de la Cuarta Transformación, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), al destacar que el autoritarismo no tiene lugar en el Humanismo Mexicano que representa la 4T.

“Tenemos que bajar la impunidad todavía más en nuestro país. ¿Cómo se hace eso? No es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo lo que se requiere, eso ya lo vivió México, el autoritarismo de Calderón, declarando la guerra contra el narco, eso no es lo que queremos; queremos justicia, que es distinto, la justicia quiere decir justicia social, pero también un sistema judicial que funcione y esa tarea es de la presidenta, de los gobernadores, de las fiscalías y también de Poder Judicial”, comentó al hacer hincapié en que “todos somos responsables de la construcción de la paz”.

Fortalecer refinerías

Así también llamó a fortalecer las refinerías; apoyar a los trabajadores petroleros y hacer uso de la tecnología para evitar la contaminación del medio ambiente, es prioridad de la 4T, así lo manifestó Claudia Sheinbaum Pardo al destacar que cerrar las refinerías no es la solución para evitar la contaminación en el estado de Nuevo León.

“Nada de cerrar Cadereyta, puras ocurrencias, la contaminación se resuelve con tecnología, no cerrando las fábricas”, aseveró ante el apoyo de los trabajadores de la industria petrolera desde Juárez, Nuevo León.

Resultados en CDMX

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo celebró que de acuerdo con el ejercicio estadístico del Inegi la prevalencia de corrupción en la capital del país tuvo una reducción de casi el 40 %, lo cual aseveró es resultado de una política de cero impunidad implementada durante su administración.