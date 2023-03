"Ni un voto a los conservadores", sentencia AMLO

"Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo", señaló el mandatario federal. Cortesía

México.- Desde su acostumbrada conferencia de prensa la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ahora hay un plan C, que sentencia, ni un voto a los conservadores; esto ante la suspensión de la vigencia del llamado plan B electoral.

"Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo", señaló el mandatario federal, y cuando se le preguntó cuál sería esa nueva estrategia, respondió: "Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C".