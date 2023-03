“Ni un voto a los conservadores”, sentencia AMLO

Desde su acostumbrada conferencia de prensa la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ahora hay un plan C, que sentencia, ni un voto a los conservadores; esto ante la suspensión de la vigencia del llamado plan B electoral.

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo”, señaló el mandatario federal, y cuando se le preguntó cuál sería esa nueva estrategia, respondió: “Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”.

Desde Palacio Nacional, interrogado por el revés del ministro a la reforma electoral que en días pasados fue aprobada por el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal remarcó que Laynez Potisek “se extralimitó” en sus facultades y asumió acciones que solo corresponden al Poder Legislativo.

En este último punto, el presidente López Obrador argumentó que en el fondo lo que los opositores a la reforma electoral buscan no que se declare o no inconstitucional, sino que no se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.

“A eso se reduce todo, en eso consiste ‘el INE no se toca’. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127”.

Posteriormente, López Obrador apuntó que el Poder Judicial otorgó amparos a muchos funcionarios de organismos “supuestamente” autónomos para no cumplir con la Constitución y tener sueldos superiores a los del titular del Ejecutivo federal, e inclusive los propios ministros de la Corte “violan la Constitución”, pues también, dijo, ganan más que el presidente.