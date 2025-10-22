Nicolas Sarkozy inicia su condena en prisión

El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) se presentó el martes en la cárcel parisina donde deberá cumplir una condena a cinco años por asociación delictiva en el caso que investiga la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007.

A sus 70 años, Sarkozy se convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.

Sarkozy salió de su residencia acompañado de su esposa, Carla Bruni, y con ella de la mano llegó hasta la puerta de la penitenciaría de La Santé, en París.

Frente a su domicilio, en el distrito 16, simpatizantes, familiares y amigos se congregaron para mostrar su solidaridad. Muchos cantaron repetidamente la “Marsellesa”, el Himno nacional de Francia, en honor al expresidente.

Durante el trayecto a prisión, Sarkozy publicó un comunicado en redes sociales reafirmando su inocencia: “Quiero decirles, con la firmeza que me caracteriza, que no es un expresidente de la República quien está siendo arrestado, sino un hombre inocente”.