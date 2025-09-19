Niega Araceli Brown nexos con el crimen organizado

La diputada federal y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown, negó que tuviera alguna relación con el crimen organizado y que le hubieran cancelado sus cuentas bancarias, incluso se dijo víctima de infamias.

A través de una publicación en sus redes sociales la mañana de este jueves, Brown respondió a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la vinculan con el Cártel de Sinaloa, directamente con el grupo identificado como Los Mayos a quien, según el gobierno estadounidense, protegió y benefició.

En su publicación, la diputada aseguró que los señalamientos son falsos y que son una reacción a su respaldo a favor del movimiento (de la cuarta transformación).

"Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo (sic) hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme", se lee en el texto.