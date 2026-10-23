Niega Bienestar uso electoral de programas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los más de 29 mil servidores de la nación, operadores de los programas sociales en México, no intervendrán en el proceso electoral 2026-2027.

“¿Cómo estamos garantizando que el equipo de los servidores de la nación, que coordina la Secretaría del Bienestar, no se involucren en cuestiones electorales? Cuando hay una denuncia se procede y los procedimientos, o sea, las instituciones funcionan, y hay una capacitación permanente, hay una reunión permanente con todos ellos de la importancia que tiene de dar certidumbre a todo lo que estamos haciendo. Entonces, no vale la pena que algunos de los servidores de la nación, que algunos de los integrantes de la Secretaría de Bienestar se involucren en el proceso electoral”, comentó.

Verificar recursos destinados a programas

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la funcionaria invitó a las diputadas y a los diputados a hacer mesas de trabajo con el fin de verificar el manejo de los recursos públicos destinados a los programas sociales del Gobierno Federal, que este año ascienden a un billón de pesos.

“Con los diputados que consideren, podemos entrar en mesas de trabajo para sentarnos a discutir y revisar punto por punto, dato por dato, ver ¿qué es?, ¿dónde está?, ¿cómo podemos comprobar esto? Como lo que tú nos dices, ¿cómo es cierto? Todo lo tenemos público. Todo es transparente. No ocultamos un solo dato”, declaró.

Ramírez Amaya negó que esta dependencia brinde pensiones o apoyos económicos duplicados, en otras palabras, que se depositen los recursos a personas que hayan fallecido.

“Es un padrón que tiene certidumbre, reúne el registro de todas las personas derechohabientes que reciben el apoyo, valida trimestralmente el registro con el Registro Nacional de Población con Renapo y con la CURP, con la Clave Única de Registro de Población. Además, se confronta la realidad. ¿Qué hacemos para que las personas fallecidas sean registradas antes de la fecha de pago? Lo checamos con el Renapo y las personas que ya han fallecido no reciben recursos. Hoy les podemos decir que no hay apoyos duplicados”, aseguró.