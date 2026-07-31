Niega Bonilla emboscada contra Marina del Pilar

La rivalidad entre el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha agravado después de que la actual mandataria morenista acusó al petista de emprender una “emboscada psicológica” en su contra, con la que supuestamente quiso hacerla creer que Estados Unidos la tenía en la mira e incluso podría extraditarla.

Pese al reciente llamado a la serenidad que hizo el partido Morena en esta confrontación política, Bonilla Valdez reviró a los señalamientos de Marina del Pilar y exigió que “deje de involucrarlo en sus infortunios” y que mejor aclare el contenido de las grabaciones donde ofreció colaborar con presuntos asesores externos del FBI para recuperar su visa.

Según acusó el exgobernador, estos audios han suscitado que los mexicanos cataloguen a la morenista como una “traidora a la patria” y advierten la necesidad de revisar sus aptitudes para ejercer el cargo.

Jaime Bonilla, actual comisionado político nacional del PT en Baja California, criticó la “gira de medios” que Ávila Olmeda desarrolla en la Ciudad de México y advirtió que “solo tiene el objetivo de victimizarse y levantar cortinas de humo” para ocultar el contenido de sus acercamientos con agencias estadounidenses.

Pero los dimes y diretes no concluyeron ahí. El petista hizo un llamado a detener los “chantajes sentimentales” y pidió transparencia en los recursos con los que la morenista presuntamente contrató a dos profesionales relacionados con temas de narcotráfico y lavado de dinero, “con quienes se sentó cuando confesó que ha tenido tres reuniones con agencias ‘sin ver avances’”.