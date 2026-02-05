Niega Brugada pacto de silencio con medios

“Ni pactos de silencio ni censura en la Ciudad de México”, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y aseguró que “son mentiras” que haya pedido a los medios de comunicación un pacto de silencio, por el contrario, afirmó que se necesita de un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación.

“Empiezo diciendo: ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo”, dijo.

El martes 3 de febrero, durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina se refirió a hacer “un gran acuerdo con todos los medios de comunicación” para bajarle a la nota roja, pues advirtió que este tipo de información es una estrategia para atraer a la gente.

Ante lo anterior, ayer miércoles, durante una visita para supervisar los trabajos de rehabilitación en el embarcadero de Cuemanco, Brugada Molina aseveró que “en ningún momento” se habló de un pacto de silencio, pero afirmó que sí se necesita un diálogo abierto sobre la ética periodística y la relación entre los medios de comunicación y el gobierno.

“En esta ciudad hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”, dijo.

Señaló que es cierto que algunos medios de comunicación no están de acuerdo con los gobiernos “de transformación”, lo cual calificó como legítimo, pero aseveró que lo que no es legítimo es mentir y desinformar.

Pide a medios “bajarle a la nota roja”

Así también, señaló que sería bueno crear un gran acuerdo con los medios de comunicación para que “le bajen a la nota roja”.

Detalló que más del 60 % de la población se entera de temas de seguridad por medio de la televisión, lo que eleva la percepción de inseguridad.

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja. Porque la nota roja, sabemos que es lo que atrae, es lo que los medios, o sea, porque la gente ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea. Entonces, creo que entre todos debemos de contribuir a mejorar la percepción”, concluyó .