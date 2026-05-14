Niega Claudia Sheinbaum presencia de CIA en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica que agentes de la CIA operen en territorio nacional y acusó un presupuesto “nado sincronizado” contra el gobierno mexicano por parte de medios de comunicación y funcionarios estadounidenses y sectores de la derecha internacional.

En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria respondió a publicaciones de CNN y del The New York Times, así como a declaraciones del jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien anticipó que las investigaciones por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían ser apenas el inicio de acciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Sheinbaum calificó como “absolutamente falso” que personal de la CIA participe en operaciones en México fuera del marco legal.

La presidenta sostuvo que la nota de CNN constituyó una “construcción mentirosa” y destacó que incluso la propia CIA salió a desmentir la versión.

“Imagínense el tamaño de la mentira que la propia CIA tiene que salir a desmentir”.

También cuestionó que horas después The New York Times retomara la información con una nueva versión, al sugerir que el gobierno mexicano habría colocado explosivos para eliminar a grupos delictivos.

“Es una ficción del tamaño del universo”, dijo.

México ha solicitado detenciones en EUA, pero exige pruebas

Así también, afirmó que el gobierno de México ha solicitado en diversas ocasiones la detención y extradición de personas que se encuentran en Estados Unidos y que son investigadas por autoridades mexicanas.

Sin embargo, dijo que las autoridades estadounidenses han respondido que requieren pruebas suficientes para actuar conforme a sus leyes.

La mandataria explicó que esta exigencia forma parte del marco legal que rige la cooperación bilateral.

Como ejemplo, Sheinbaum recordó que de manera personal solicitó al Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyo en el caso de Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en particular para localizar a dos personas relacionadas con la investigación.

La presidenta también reveló que su administración ha solicitado la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad, presuntamente vinculados con una red de huachicol fiscal dedicada a introducir combustible de manera ilegal al país.

Indicó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses.

Garantiza presencia permanente del gobierno en Chilapa

Y luego que por medio del diálogo se liberaran los bloqueos de acceso a Chilapa, Guerrero, comunidad donde la violencia entre grupos criminales ha desplazado a pobladores, la presidenta informó que el objetivo es que permanezcan ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero para garantizar la seguridad en esa comunidad.

Descarta “meterse a decidir” candidaturas

En otro tema, la mandataria afirmó que le corresponde a Ariadna Montiel Reyes, nueva dirigente nacional de Morena, coordinar las encuestas para elegir a los candidatos del partido rumbo a la elección del 2027.

“Yo nomás dije que en Morena se hacían encuestas. Pero ya no nos corresponde a nosotros. Yo no me voy a meter a decidir quiénes son los candidatos de Morena. Nunca lo haría, le corresponde al partido y al mecanismo con lo que sea deciden los candidatos o candidatas a gobernador, gobernadora, a presidentes municipales, a diputados federales, y en algunos casos, diputados locales”, dijo.