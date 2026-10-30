Niega Durazo existencia de un clan Taddei

El gobernador Alfonso Durazo Montaño rechazó que exista un “clan Taddei” incrustado en cargos públicos, aunque reconoció que intervino o recomendó a algunos integrantes de esa familia para ocupar posiciones relevantes en los gobiernos de Morena.

Sin efectos colaterales

“Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario”, dijo en Palacio de Gobierno durante su conferencia semanal.

El mandatario sonorense también descartó que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) genere efectos colaterales dentro de su administración.

Durazo aseguró que Rogelio Piñeda, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, su actual secretario particular, permanecerá en el cargo mientras no exista una investigación o resolución que lo vincule con alguna irregularidad.

Cargos públicos

El gobernador sostuvo que Piñeda llegó a su equipo por méritos propios y no por recomendación de Guadalupe Taddei.

Durazo dedicó parte de su conferencia a rechazar la narrativa sobre la existencia de un grupo familiar que haya obtenido cargos públicos a partir de vínculos políticos. “No hay tal clan Taddei”, sostuvo.

Sin embargo, al reconstruir su relación con integrantes de esa familia, el gobernador reconoció su intervención en decisiones políticas que contribuyeron a que algunos de ellos llegaran a posiciones públicas.