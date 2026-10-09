Niega Félix Salgado candidatura por el PT en Guerrero

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, desmintió las versiones de que será postulado por el Partido del Trabajo (PT) como candidato a la gubernatura de Guerrero, luego de que Morena eligió a Beatriz Mujica como la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio rechazó que piense abandonar las filas de Morena. “No me metan en harinas de otro costal”, pidió.

“Han estado diciendo que yo me voy de candidato a gobernador por el PT. Eso es lo que han estado diciendo. No, señoras y señores, no es cierto. Yo soy de Morena y estoy en Morena y aquí voy a seguir en Morena.

Yo no estoy luchando por un cargo, por un hueso, por una candidatura, que se entienda bien. Yo estoy luchando por la patria, por la soberanía, porque ningún gobierno extranjero tiene por qué meterse en los asuntos de nuestro país. (…) Yo estoy en el carril de la historia política de México. Estoy en Morena, soy de Morena, y yo no me voy de Morena, óigase bien y recio. Y es la última vez, porque ya había dicho que era la última vez, pues es la última vez que vuelvo a decir: Yo no me voy a ningún otro partido. Yo soy de Morena. Aquí me quedo en Morena. Y lo que diga Morena”, aseguró.

Solicita a Morena encuestas espejo

Félix Salgado reiteró que él nunca ha dicho que quiere ser candidato a la gubernatura de Guerrero, aunque señaló que aparece en primer lugar en las encuestas.

Reconoció que solicitó a Morena que se realicen encuestas “espejo”, aunque admitió que esos ejercicios carecen de validez oficial.

El político guerrerense afirmó que ama y adora a la presidenta Claudia Sheinbaum, e insistió en que no está luchando por ningún cargo o candidatura.

Recordó que es “senador electo por el pueblo” para el periodo 2024-2030, aunque solicitó licencia “porque tampoco quiero estar allá (en la Ciudad de México), como los niños que no quieren ir a la escuela”.