Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, negó que haya realizado algún tipo de plagio en la redacción de su tesis de Licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle; dijo que da la cara y no se va a amparar, luego de que una investigación periodística reveló el asunto.

A través de un video difundido en redes sociales, el ex director general del IMSS y exmorenista apuntó: “Doy la cara, tengo vergüenza pública, no me escondo. Segundo, repudio, repudiaré el robo de ideas académico-escolar para obtener un grado.

“Tercero, como hay dudas de mi trabajo, solicité el 2 de octubre a la vicerrectoría académica de mi universidad que se revisara la regularidad metodológica y la regularidad de las cifras de mi trabajo ‘Naturaleza Jurídica del Voto’ que yo hice, que es absoluta y categóricamente original”.

Denunció que le quieren quebrar el ánimo por no coincidir con la 4T: “Yo estoy claro que nos quieren quebrar el ánimo a quienes no coincidimos en la disque Cuarta Transformación; pues conmigo se toparon con pared. Yo voy a seguir diciendo lo que creo”.