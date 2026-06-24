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Niega gobernador de Durango que le retiraron la visa

Junio 24 del 2026
Niega gobernador de Durango que le retiraron la visa

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, negó que le hayan quitado la visa estadounidense y aseguró que está resolviendo un “detalle” de una alerta de la última vez que cruzó a aquel país.

Contó que la última vez que fue a Estados Unidos, le tomaron la visa, lo pasaron a un “cuartito”, le hicieron preguntas, y después le entregaron la visa.

“Me dijeron que hay que resolver el tema de ‘algo’, no sé, porque hubo un homónimo quizá, y te detienen cada vez que pasa, y hasta que se resuelva el tema de fondo”, comentó.

Dijo que ha acudido al Consulado en Monterrey donde le están ayudando a ver cuál es el fondo de ese “detalle” para eliminarlo.

“Sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, insistió.

No ha tenido la necesidad de ir a EUA

El gobernador de Durango mencionó que nunca le han dicho que no puede ingresar y que no ha tenido la necesidad de ir, sin embargo, dijo que ha viajado a China o España y no ha tenido problemas.

“Cuando tienes una restricción no te dejan volar porque pasas por el espacio aéreo y cruzas Estados Unidos. Tienes problemas para viajar a otros países si es que pasas por Estados Unidos porque puede haber un problema”, expuso.

Villegas Villarreal inclusive dijo un día de estos enseñará su visa, y que le dan ganas de ir a Estados unidos para que “se calme todo esto”.

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