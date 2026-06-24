Niega gobernador de Durango que le retiraron la visa

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, negó que le hayan quitado la visa estadounidense y aseguró que está resolviendo un “detalle” de una alerta de la última vez que cruzó a aquel país.

Contó que la última vez que fue a Estados Unidos, le tomaron la visa, lo pasaron a un “cuartito”, le hicieron preguntas, y después le entregaron la visa.

“Me dijeron que hay que resolver el tema de ‘algo’, no sé, porque hubo un homónimo quizá, y te detienen cada vez que pasa, y hasta que se resuelva el tema de fondo”, comentó.

Dijo que ha acudido al Consulado en Monterrey donde le están ayudando a ver cuál es el fondo de ese “detalle” para eliminarlo.

“Sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, insistió.

No ha tenido la necesidad de ir a EUA

El gobernador de Durango mencionó que nunca le han dicho que no puede ingresar y que no ha tenido la necesidad de ir, sin embargo, dijo que ha viajado a China o España y no ha tenido problemas.

“Cuando tienes una restricción no te dejan volar porque pasas por el espacio aéreo y cruzas Estados Unidos. Tienes problemas para viajar a otros países si es que pasas por Estados Unidos porque puede haber un problema”, expuso.

Villegas Villarreal inclusive dijo un día de estos enseñará su visa, y que le dan ganas de ir a Estados unidos para que “se calme todo esto”.