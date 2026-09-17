Niega Godoy que exista una investigación contra Amílcar

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, negó que haya una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar, amigo y presunto operador de negocios relacionado con los hermanos Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, por su supuesta participación en un esquema de delincuencia organizada y un millonario fraude relacionado con el llamado huachicol fiscal.

“No, no hay nada”, respondió la fiscal al llegar al zócalo capitalino como invitada al desfile cívico militar.

A su llegada al evento, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el zócalo, la fiscal Godoy indicó que tampoco hay una investigación contra “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sobre Amílcar, ¿hay una orden de aprehensión?”, se le preguntó.

“No, no hay nada”, respondió la titular de la FGR al llegar al zócalo.