Niega Harfuch pacto con hijo de AMLO por huachicol fiscal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó como “absurda” la versión de un testigo protegido, contenida presuntamente en la carpeta de investigación contra los hermanos Farías Laguna, sobre una supuesta negociación entre él y uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Adán Augusto López, relacionada con el combate al huachicol fiscal.

Lo anterior a pregunta expresa sobre las declaraciones del testigo, quien habría señalado que existió un acuerdo para permitir que buques ingresaran con mayor continuidad a las aduanas de Altamira y Tampico.

Harfuch negó de manera categórica haber sostenido negociaciones con alguno de los hijos del expresidente para frenar o limitar investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

“No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad”, respondió.

Detención de 12 extorsionadores de aguacateros

Y luego de que surgieran amenazas contra algunos inspectores y trabajadores aguacateros vinculados en la operación y exportación del fruto hacia Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores de Michoacán, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

El funcionario señaló que los detenidos operaban en Uruapan y otros municipios de la entidad, los cuales estaban vinculados con células delictivas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios.

García Harfuch explicó que las capturas se realizaron como parte de la estrategia nacional contra la extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Seguridad en Michoacán, prioridad del gobierno

García Harfuch destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguridad en Michoacán se convirtió en una prioridad, particularmente para proteger a los sectores productivos que son blanco de las organizaciones criminales.

Explicó que el Plan Michoacán contempla cuatro líneas de acción: mayor presencia territorial; inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinación institucional y protección de los sectores productivos.

No queremos decir que trabajo esté terminado

Y al destacar que el promedio diario de homicidios dolosos en el país ha disminuido 51 % desde septiembre de 2024, lo que representa 44 asesinatos menos cada día, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió que aún existen regiones y delitos que requieren atención permanente.

Durante la presentación del reporte de seguridad en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario atribuyó esta reducción a la coordinación entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad y a la presencia operativa en las regiones con mayor incidencia delictiva.

García Harfuch resaltó el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, así como de las fiscalías y policías estatales.