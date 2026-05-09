Niega Ignacio Mier que Inzunza esté escondido

El coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ignacio Mier Velazco, negó que el senador Enrique Inzunza esté escondido tras las acusaciones que enfrenta por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Defendió al morenista diciendo que enfrenta un “linchamiento mediático” sin que hasta ahora existan pruebas.

Cabe destacar que el senador morenista dijo que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tampoco asistió el jueves a la reunión entre diputados y senadores que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El coordinador morenista en la Cámara Alta defendió la presunción de inocencia del senador originario de Sinaloa. A pregunta expresa sobre si el acusado estaba escondido ante su ausencia pública, Ignacio Mier respondió:

“No, no, no, no. (...) Yo te puedo decir desde la posición de coordinador que no es así, con Defendió la presunción de inocencia de todas las personas al decir que ‘los 10 ciudadanos mexicanos como tú, como los otros 130 millones de mexicanos, tienen derecho a que no pueden ser acusados sin que exista una prueba plena de que hayan cometido algún ilícito’”.

Aseguró que desde el movimiento de la 4T “no solapamos a nadie ni se encubre a nadie” ya que garantiza que se actúa conforme a la ley y conforme al derecho internacional. “No defendemos a nadie, defendemos la ley, defendemos la Constitución”, enfatizó.

Asimismo, el coordinador morenista negó que tenga comunicación con el senador de su bancada por Sinaloa, y defendió su trayectoria recordando que fue un “abogado prestigioso”, así como destacó su desempeño como magistrado.