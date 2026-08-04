Niega Irán que haya negociaciones con EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó este lunes que “actualmente no hay negociaciones en curso con Estados Unidos” y contradijo las afirmaciones del presidente norteamericano Donald Trump.

“Actualmente mantenemos conversaciones con Omán centradas exclusivamente en la gestión del estrecho de Ormuz. Ambos países están llevando a cabo negociaciones serias para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho”, declaró el portavoz del ministerio, Esmail Baghaei.

Además, subrayó que las conversaciones se centran únicamente en dicha vía marítima y no en la cuestión entre Irán y Estados Unidos.

“La guerra de Estados Unidos contra Irán es una guerra contra toda la región, y es importante que los países de la zona reconozcan que tienen cierta responsabilidad en la situación actual”, agregó, en referencia al llamamiento de Arabia Saudita para que Estados Unidos ponga fin al conflicto.

“Estados Unidos generó inseguridad en la región, pero quedó demostrado que la capacidad de disuasión de Irán frenó al enemigo”, sostuvo.

Aclaración sobre ataques

Baghaei también aclaró la situación en torno a los ataques perpetrados por los hutíes de Yemen -respaldados por Irán- y por grupos iraquíes apoyados por Teherán contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, así como respecto a las acusaciones de que Irán está abriendo nuevos frentes y ampliando el conflicto.

“Las acciones llevadas a cabo por los yemeníes son asunto suyo. Nuestros enemigos intentan distorsionar deliberadamente los hechos para eludir su responsabilidad por haber provocado esta crisis. Los estadounidenses son responsables de conflictos tanto dentro de la región como fuera de ella. No deberían esperar que el fuego que ellos mismos encendieron no se propague a otras zonas”, declaró.

Aún no se fijó fecha ni lugar para la reanudación de las conversaciones directas -estancadas desde hace tiempo- entre Estados Unidos e Irán, destinadas a poner fin a un conflicto que dura ya varios meses, indicaron fuentes del gobierno paquistaní a la agencia de noticias turca Anadolu.