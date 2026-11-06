Niega juez recurso de liberación a Gómez Mont

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de habeas corpus promovida por la defensa de la exconductora mexicana de televisión Inés Gómez-Mont Arena, que buscaba su liberación. La resolución fue emitida por el juez de distrito Jeffrey T. Kuntz, en el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Sur de Florida.

Se confirma que Gómez Mont “es nativa y ciudadana de México y ciudadana de España que ingresó a los Estados Unidos sin inspección en julio de 2021 y ha residido en los Estados Unidos de manera continua desde entonces”. El tribunal enfatizó que Gómez Mont no ha solicitado una audiencia de fianza ante las autoridades administrativas.

En el documento se indica que “una petición de hábeas corpus es un vehículo para impugnar la legalidad de la detención, no las condiciones de confinamiento. En consecuencia, por la presente se ordena y juzga que la Petición es denegada. Se instruye al Secretario que cierre este caso y desestime cualquier moción pendiente por improcedente”.

Actualmente la exconductora de televisión, se encuentra en el Centro de Transición de Broward.