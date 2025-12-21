Niega jueza amparo a exdelegada de Aureoles

Otra de las excolaboradoras de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, detenida en marzo por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil, sufrió un revés judicial en su intento por echar abajo la acusación que la mantiene presa.

Y es que una jueza de amparo ratificó la vinculación a proceso que se dictó a Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, implicada en el presunto esquema de corrupción por el que es buscado el Aureoles Conejo.

Viridiana Berenice Quiroz Ángel, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó el amparo y la protección de la justicia a Villegas Pineda, quien reclamó que los datos de prueba presentados por la FGR en su contra son insuficientes y no se ajustan a lo establecido en la ley.

Sin embargo, Quiroz Ángel determinó que los datos fueron “eficaces” para procesar a Villegas Pineda.

La exfuncionaria michoacana seguirá presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, luego de que le negaran el amparo contra la vinculación y lo desecharan respecto a la prisión que se le impuso tras detenida. Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es uno de los cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, detenidos en marzo por el caso de la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil a sobreprecio.