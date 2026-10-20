Niega Karina Barrón buscar diputación por Morena

La priista Karina Barrón rechazó estar en la búsqueda de una diputación federal por Morena, después de que circulara en redes sociales la versión de que se registró para participar en la contienda de coordinadores distritales del partido en Nuevo León.

“Me difaman nuevamente (...) Es falso: no lo realicé, no lo firmé y no autoricé a nadie para hacerlo”, dijo la exfuncionaria en un video publicado en sus redes sociales.

Barrón, quien fue vinculada a proceso en marzo por extorsión y falsedad de declaraciones, señaló que esta mentira no es un hecho aislado, porque también se difundió hace un par de semanas un supuesto oficio a su nombre dirigido a la Presidencia de la República.

“Ambos documentos fueron fabricados usurpando mi identidad. Esta no es la primera vez que me señalan y me acusan de cosas que no son ciertas. En la otra ocasión me tomaron desprevenida: me mintieron, me amenazaron y no tuve la oportunidad de defenderme como debía”, aseguró.

Según dijo, en los últimos meses ha vivido asediada, perseguida y bajo amenazas. Además, sin especificar quién, acusó que presuntamente mandan drones a su domicilio para vigilarla, porque “hasta el color de mi ropa les molesta”.

“Hoy hago responsable de lo que pudiera pasarle a mis hijos o a mí a la persona que está detrás de todo esto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias por las vías legales”, advirtió.