Ante la acusación de la embajada de Estados Unidos (EUA) respecto a que China aporta “ingredientes” a México para la fabricación de fentanilo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó que se hayan encontrado laboratorios para la elaboración de esta droga en el país en lo que va la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió al Gabinete de Seguridad brindar detalles sobre el tema.

“Porque son los que tienen los datos más precisos y los que tienen actualizada la información, pero no, absolutamente nunca se ha visto este último dato, no absolutamente. Entonces sí, me gustaría que puntualizara el Gabinete de Seguridad próximamente, porque sí hay información al respecto”, refirió.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la funcionaria reveló que estuvo al tanto de las confrontaciones en redes sociales de la embajada estadounidense con la de China en el país. Sin embargo, afirmó que el tema no se abordó en la reunión que sostuvo con el embajador norteamericano Ronald Johnson.

Alistan Segob y Johnson reuniones bilaterales

En otro tema, acordó el martes con el embajador de EUA en México, Ronald Johnson, alistar reuniones periódicas con autoridades migratorias de ambos países para atender el flujo migratorio.

“Se planteó en la mesa el que pudiera haber una cumbre de autoridades migratorias para tener la atención, porque México siempre está en medio del flujo migratorio que viene del sur hacia el norte. Sí se planteó, sí se habló de que podría haber una reunión con las autoridades migratorias para ver los temas. Sí hubo una buena respuesta (del embajador Johnson). Ellos lo plantearon también y nosotros estuvimos de acuerdo”, reveló.

La funcionaria reiteró que hay “una buena coordinación” entre el Instituto Nacional de Migración (INM), con autoridades de EUA y con otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador; sin embargo, con estos últimos no se ha dialogado sobre las caravanas migrantes que pasan por México.

Con avances para incluir a Cárdenas en Rotonda de Personas Ilustres

Así también, dijo que ya hay avances para incluir los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Rotonda de Personas Ilustres, informó esta mañana José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la República.

Crimen pagó a encapuchados para manifestarse en Santa Fe

En otro tema, Rosa Icela Rodríguez confirmó que recibieron información de que un grupo de encapuchados recibió pagos del crimen para manifestarse el martes en los alrededores de Santa Fe.

Aseguró que “se va a proceder” porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están vinculadas a la delincuencia organizada.

Propuesta para fortalecer Talleres Gráficos

Finalmente, presentó la propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México (TGM) y descartó que vaya contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Anunció a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular de TGM y expuso que en el decreto de Talleres Gráficos, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación este miércoles, se propone un mandato expreso para producir documentación y materiales electorales para el INE y OPLEs, así como documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado mexicano.