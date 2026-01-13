Niega Telcel filtración por registro obligatorio

El registro obligatorio de líneas móviles, que entró en vigor a nivel nacional el pasado 9 de enero, ha puesto bajo el ojo público a la compañía de telefonía mexicana Telcel, luego de que durante el fin de semana usuarios y especialistas denunciaran una presunta filtración de datos personales.

La polémica, que surgió a través de publicaciones en redes sociales, ha causado el rechazo y la indignación de millones de clientes de la empresa.

Las denuncias de los usuarios establecían que, al ingresar el número celular en la página para comenzar con el trámite, el código fuente del sitio filtraba todos los datos personales vinculados al propietario de la línea sin necesidad de contraseñas o códigos únicos, exponiendo información como nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, correo electrónico, entre otros.

A través de redes sociales, una variedad de internautas acusó a la empresa de tener una falla técnica y estar filtrando los datos personales.

Por lo anterior, Renato Flores, subdirector de Comunicación de Telcel, afirmó que la falla que se hizo viral en redes sociales fue únicamente una “vulnerabilidad técnica”.