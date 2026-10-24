Niegan acceso para el Salón Protocolo del AICM

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que la Mesa Directiva del Senado de la República sí solicitó el acceso especial para sus senadores al Salón Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero le fue negada la petición.

Claudia Sheinbaum Pardo criticó el actuar de la Mesa Directiva y el de senadores que no quieren sentarse en salas abiertas del aeropuerto. “Cero privilegios, no, que no se nos olvide nunca de dónde venimos, nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”, expresó la mandataria.

Durante la conferencia matutina del viernes 23 de octubre, se lanzó contra senadores que buscan privilegios a pesar de pertenecer al Movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que los exhortó a recordar sus orígenes.

Solicitud

El miércoles pasado, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota, reveló en redes sociales que la Mesa Directiva del Senado de la República pidió formalmente a la SRE, que otorgue facilidades para el acceso y uso del Salón de Protocolo del AICM en beneficio de las senadoras y senadores.

El documento, dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez, con fecha 5 de octubre de 2026 y firmado por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, argumenta que las y los legisladores necesitan realizar traslados aéreos con motivo de sus funciones.

Por otro lado, la senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena “Malú Mícher”, cuestionó en redes sociales que Aeroméxico modificó las reglas de ingreso a sus salas VIP diciendo que “no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía”. Y manifestó su inconformidad por el “precio carísimo”.

La molestia expresada por “Malú Mícher” desató críticas en la oposición. El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, ironizó con la presunta austeridad que enarbola el movimiento de la llamada Cuarta Transformación. En meses anteriores, también se ha documentado al senador Gerardo Fernández Noroña de utilizar salas exclusivas en aeropuertos.