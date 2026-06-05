Niegan amparo a capitán ligado a huachicol fiscal

El capitán de navío, Humberto Enrique López Arellano, seguirá preso por el caso de la red de huachicol fiscal en la Marina, debido a que Jorge Adrián Cruz Flores, juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, le negó un amparo contra el cambio de la prisión preventiva oficiosa y la vinculación a proceso que se le impusieron en septiembre de 2025, tras ser detenido por agentes de la SSPC y de la FGR.

El juzgador resolvió negar el amparo y la protección de la justicia al exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, preso en el penal del Altiplano por presuntamente simular revisiones a buques cargados con combustible en las aduanas marítimas controladas por la Secretaría de Marina.

Inconforme, López Arellano interpuso un recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 905/2025 que promovió desde septiembre del año pasado, mismo que se turnó a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para su resolución.