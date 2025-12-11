Niegan amparo a Emilio Lozoya

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sigue sin poder echar abajo el proceso penal por el caso Agronitrogenados, que aún tiene vigente.

Y es que un Tribunal Colegiado le negó un amparo con el que buscaba suspender la acusación que le hiciera la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, quien recibió 475 millones de pesos de la paraestatal.

Lozoya Austin busca que el asunto no llegue a la etapa intermedia, para evitar que la FGR lo acuse de lavado de dinero.

Por ello, en su demanda argumentó que, en el asunto, Ancira Elizondo, cubrió la reparación del daño, situación que lo beneficia de hacer alguna reparación económica.

Sin embargo, Ezequiel Altamirano Roches, magistrado instructor, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, negó conceder la protección de la justicia al exdirector de Pemex al señalar que no le asiste la razón.

El impartidor de justicia explicó que es inaceptable considerar que, si uno de los coimputados ya garantizó la reparación del daño, ello beneficia a los demás, ya que la solidaridad de los coimputados en la reparación del daño no puede asumirse como una regla general.

Además, indicó que tampoco se puede señalar que la reparación del daño ya se encuentra garantizada, debido a que Alonso Ancira no ha cubierto el pago total.