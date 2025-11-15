Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez Requena

Las cuentas bancarias de los hijos del presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, permanecerán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ello, porque la titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada tramitaron para liberar los recursos de sus cuentas bancarias.

Mediante el acuerdo 228/2025, del 24 de julio de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló los activos económicos de los hijos del “Comandante H”, preso actualmente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión del fuero local.

Interponen amparo

Derivado de lo anterior, Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada interpusieron un amparo contra dicha determinación, en el que la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz les negó la protección de la justicia.

Por otro lado, Carbajal Díaz admitió a trámite el amparo de Fabiola Bermúdez Encalada, a quien en agosto de este año se le había negado la suspensión definitiva contra el bloqueo de la cuenta bancaria que tiene con el banco BBVA.

En este contexto el Tribunal Colegiado en materia Penal le ordenó a la jueza Carbajal Díaz que le permita a Hernán Bermúdez ratificar, a través de videoconferencia, la demanda de amparo que interpuso el 14 de agosto de este año, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias y la de sus familiares.

Bloqueo

En su escrito, el excolaborador de Adán Augusto López afirmó que esta determinación de la UIF es resultado de la persecución política en la que “injustamente” se han visto envueltos.

En julio pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, y de las empresas de sus familiares, por presunto lavado de dinero.